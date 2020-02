Carnaval in Aartselaar afgelast

In het ziekenhuis AZ Klina in Brasschaat is in de nacht van zaterdag op zondag rond 3 uur het evacuatiealarm geactiveerd. Door de activering van het alarm werden ook de hulpdiensten automatisch verwittigd. Die waren snel ter plaatse om alles te controleren. Ze lichtten het hele gebouw en alle technische installaties door en konden geen storingen ontdekken. Uit eerste vaststellingen blijkt dat er een persoon het ziekenhuis is binnengekomen en het evacuatiealarm heeft geactiveerd. Het parket onderzoekt de zaak. Het Klina excuseert zich bij de patiënten voor de geluidshinder. Het bekijkt ook welke bijkomende maatregelen het kan nemen om dit in de toekomst te vermijden.