Carnavaldriedaagse Mortsel afgelast en andere maatregelen

De geplande carnavaldriedaagse van Mortsel zal niet doorgaan dit weekend. Een maatregel die noodzakelijk is om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Ook heel wat andere activiteiten worden geannuleerd tot en met 3 april en enkele stedelijke gebouwen sluiten de deuren.

De Mark Liebrecht Schouwburg en Zaal ’t Parkske sluiten vanaf vandaag de deuren tot en met 3 april. Ook Hoeve Dieseghem sluit de deuren, er wordt nog wel gehuwd. Alle andere activiteiten die gepland stonden, worden geannuleerd of uitgesteld naar een latere datum. Dit wil zeggen dat alle cursussen, voorstellingen of andere activiteiten in deze gebouwen niet doorgaan, ongeacht of ze door lokaal bestuur Mortsel worden georganiseerd of door externen.

Daarnaast worden verenigingen die in hun eigen lokalen samenkomen geadviseerd om hun eigen activiteiten te screenen op basis van de 7 parameters die door de gouverneur werden geformuleerd om te bekijken of deze nog kunnen plaatsvinden.

aantal personen dat samenkomt (hoe meer personen die samenkomen, hoe groter het risico); intensiteit van het contact tussen, nabijheid van de mensen die samenkomen (minder dan een meter afstand tussen elke persoon); duur van het contact (hoe langer de activiteit duurt, hoe groter het risico); beslotenheid ruimte (voldoende ventilatie is belangrijk); leeftijdsmix (activiteiten waar kinderen en ouderen samenkomen zijn te vermijden); haalbaarheid van de maatregelen; noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit (alles wat kan uitgesteld worden, wordt beter uitgesteld).

Sportinfrastructuur

Zwembad Den Bessem, Sporthaven, sporthal Den Drab en turnhal De Sterre blijven voorlopig open. De trainingen kunnen doorgaan met gesloten deuren. Publiek is met andere woorden niet toegelaten. De polyvalente zaal van de Parkschool wordt tot en met 3 april niet meer verhuurd aan verenigingen of externen.

Buurtrestaurants De Plataan en De Populier

Vanaf vandaag zijn deze buurtrestaurants gesloten voor publiek en zijn er enkel nog afhaalmaaltijden mogelijk.

Buitenschoolse kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang De Rode Kubus en Billie blijven onverminderd open.

Geen bezoek in woonzorgcentrum Meerminnehof

In het Meerminnehof geldt vanaf vandaag een algemeen bezoekverbod. De strikte maatregelen van het Agentschap Zorg worden opgevolgd.

Thuiszorg

De werking van de gezinszorg en de poetsdienst blijven doorlopen.

Dienstencentra

Dienstencentrum Meerminne en Huis van de buurt De Populier zijn gesloten (inclusief de senioren- en biljartlokalen). Dat wil zeggen dat ook de activiteiten die in de feestzaal van de Meerminnecampus plaatsvinden, werden geannuleerd.

Bibliotheek

De bibliotheek blijft onverminderd open.

Scholen

De scholen blijven open. Zij volgen de strikte maatregelen opgelegd vanuit onderwijs Vlaanderen. Het basisprincipe is dat volwassenen en externen die niet op de school moeten zijn, uit de school worden gehouden.