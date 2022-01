De oproep uit ons Nieuws van maandag 10 januari naar dierennamen die beginnen met een X is niet in dovemansoren gevallen. De Antwerpse Zoo ontving vandaag al hónderden nieuwe inzendingen. In ons avondnieuws kon u zien hoe de dierentuin hulp vroeg bij het zoeken van mooie exotische namen met de beginletter X. De Zoo heeft de gewoonte om alle pasgeboren dieren gedurende één jaar telkens een naam te geven die begint met dezelfde letter en dit jaar is dit de letter X. De voorstellen blijven ondertussen aardig binnenstromen. Onder de nieuwkomers zitten alweer enkele originele voorstellen zoals Xiva, Xander en Xalvador. Wie zelf nog leuke suggesties heeft kan deze doorsturen via de instagram- of facebookpagina van de Antwerpse Zoo.