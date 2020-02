Carnavalsstoet in Essen afgelast omwille van stormweer

Wie nog een groot scherm wil huren om het EK op te volgen, die zal zich moeten reppen. Want de grote schermen vliegen nu al de deur uit. Bij Novid in Waarloos hebben ze zo'n rush nog nooit gezien. Van kleine schermen tot exemplaren van meer dan 100 vierkante meter: de vraag is enorm. En de Belg heeft vertrouwen, want er wordt gereserveerd tot en met de finale.