Caroline Bastiaens bevallen van een zoontje

Caroline Bastiaens, Antwerps schepen van cultuur en -Stads- en Buurtonderhoud is gisteren bevallen van een zoontje.



Bastiaens was CD&V-fractieleider in de gemeenteraad en volgde eind december haar partijgenooten schepen Philip Heylen op, die stapte over naar de privé-sector. Bastiaens is ook nog steeds Vlaams parlementslid. Voor haar functie als schepen zal ze zich tijdens haar zwangerschapsrust laten vervangen door havenschepen Marc Van Peel.