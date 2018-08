Caroline Bastiaens vergeet vermogensaangifte, Koen Kennis meeste mandaten in Vlaanderen

Antwerps cultuurschepen Caroline Bastiaens (CD&V) heeft haar vermogensaangifte vergeten in te dienen. Dat is nochtans wettelijk verplicht voor of na een mandaat. Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) heeft dan weer het meeste mandaten in Vlaanderen.

Bastiaens vergat, zo zegt ze zelf, haar vermogensaangifte te doen bij het stopzetten van haar mandaat als Vlaams Parlementslid, nochtans is dat verplicht. Ze is echter niet de enige, maar liefst 144 van haar collega's deden hetzelfde, zo stond in het Belgisch Staatsblad. Toen Bastiaens er achter kwam dat ze het vergeten was heeft ze het echter wel onmiddelijk rechtgezet, aldus de schepen van Cultuur.

Antwerps schepen van Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Middenstand Koen Kennis is dan weer de koploper van het aantal mandaten is België, hij heeft er maar liefst 36, die voor de helft vergoed worden. Momenteel heeft hij 18 betaalde mandaten, maar die zouden verminderd worden tot 8 volgend jaar. De Antwerpenaar verdient nu maandelijks 7.237 euro dankzij de vele mandaten.

Bron GVA

Foto: Jan Van der Perre