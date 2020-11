Carrefour Noordersingel Borgerhout sluit de deuren

De verstrengde coronamaatregelen houden nog zeker tot en met zondag 13 december aan. Of we nadien terug op restaurant mogen of kunnen kerstshoppen is hoogst onzeker. Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever hebben de meeste horecauitbaters de hoop om nog voor de start van het nieuwe jaar opnieuw open te mogen al lang opgeborgen, dat zei hij deze ochtend in Wakker op Zondag.