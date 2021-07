Carrefour vraagt product terug te brengen

Een heel goeieavond. De vakantieperiode doet de vraag naar coronatesten explosief stijgen. Testcentra kunnen alle helpende handen gebruiken en dat merken ze ook bij studenten-uitzendkantoor Deltaworx. In amper een maand tijd verdrievoudigde daar het aantal aanvragen naar jobstudenten die kunnen ingezet worden in testcentra, zowel voor het afnemen van tests als meer organisatorische of administratieve taken.