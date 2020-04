Carrièreswitch : drugsdealer wordt fietsendief

Gisteren hield het wijkteam Atheneum toezicht op het pleintje aan de Sint-Elisabethstraat. Ze zagen hoe een man met de fiets andere mensen aansprak. Het leek erop dat de korte gesprekjes over de fiets gingen en dat de man die fiets mogelijk wilde verkopen.

Wanneer de inspecteurs de betrokkene wilden aanspreken, zette die het op een lopen. De achtervolging werd te voet ingezet maar de verdachte verdween uit het zicht. Dankzij alerte omstaanders kon de man gevonden worden in een handelszaak. Hij verklaarde dat hij die fiets van een vriend had gekregen. De fiets was niet gegraveerd en stond niet geseind. De man kon later verhoord worden en mocht beschikken.

Een dag later, gisteren, had iemand aangifte gedaan van de diefstal van twee fietsen aan de Amerikalei. Eén van de gestolen fietsen bleek de fiets te zijn die eerder ter sprake kwam. De verdachte is een man van 35 jaar. Hij pleegde de fietsdiefstal wellicht vlak nadat hij was vrijgelaten na verhoor door de onderzoeksrechter in het kader van drugsfeiten.

(archieffoto Pixabay)