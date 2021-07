In de Lange Lobroekstraat zorgt de zware regenval ervoor dat het plat dak van een carwash het begaf. Hier ziet u beelden van vlak voor dat moment. Het lijkt wel een waterval in Antwerpen-Noord. Er liepen enkele medewerkers rond, maar zij konden zich uiteindelijk tijdig uit de voeten maken. Er vallen dus geen gewonden. Het is niet de enige zaak die te kampen heeft met wateroverlast.