Pierre Van Damme wil dat toeristen die terugkeren uit risico-gebieden, verplicht in quarantaine moeten. In veel Europese landen zijn er plaatselijk heropflakkering van het coronavirus . Verschillende gebieden moeten zelfs terug in lockdown. Er wordt dan ook gevraagd aan de Belgische toeristen die terugkeren uit een risicogebied om in thuisquarantaine te gaan, maar een verplichting is dat dus niet. En vaccinoloog Van Damme zou dat graag anders zien.