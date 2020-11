Carwash sector voelt zich in de steek gelaten

Door de maatregelen van de federale regering afgelopen vrijdag werd de carwash sector voor de tweede keer verplicht om de deuren te sluiten. Volgens verschillende uitbaters is dat onbegrijpelijk

Klanten blijven namelijk in hun wagen zitten en hoeven er niet uit te komen. Dankzij de huidige technologie kunnen ze contactloos betalen terwijl het raam ook nog eens dicht kan blijven. Hierdoor is het fysiek contact beperkt tot nul en lopen klanten en medewerkers geen enkel risico op besmetting.



"Wanneer je ziet dat garagehouders nog onderhoud aan de wagen mogen uitvoeren en daarbij ook nog eens de auto wassen, begrijp je wellicht dat de carwash sector zich in kou gelaten voelt. Bovendien is België het enige land in heel Europa waar onze sector verplicht dicht moet. Wij begrijpen dit absoluut niet." zegt Danny Vander Eeckt namens de uitbaters van een carwash.



"Het water stond ons reeds aan de lippen. We hebben al jaren te kampen met een zware concurrentie van handcarwash uitbaters die het niet zo nauw nemen met de regels. Daarnaast dragen we ook hele zware financiële lasten. In tegenstelling tot de horeca en andere sectoren – die we dit van harte gunnen – kunnen wij geen take-away of online verkoop organiseren. We krijgen tot slot ook geen btw-verlaging . We voelen ons echt in de steek gelaten." aldus nog het persbericht.



(bekijk hieronder een reportage die ATV enkele maanden geleden uitzond)