Cast Monthy Python's Spamalot voorgesteld

Deze voormiddag werd bij Deep Bridge in Wilrijk, in aanwezigheid van de pers, de cast van 'Monty Python’s Spamalot' voorgesteld. In 2011 stond Stany Crets al eens aan het roer van deze veel geprezen musical-klassieker.

"De musical was in 2011 niet uitgespeeld. De vibe tussen de toenmalige cast was bijna hilarisch magisch. Ik moest dus niet lang nadenken over wie deze keer het podium op mocht.” aldus Stany Crets.

Koen Van Impe die onlangs nog schitterde in de 'Rocky Horror Show’, legt opnieuw zijn ziel in koning Arthur, de leider van een volk dat niet eens weet dat hij bestaat. Ook typetjeskameleon Walter Baele mag zijn maliënkolder terug uit de kast halen voor de rol van Sir Lancelot. Jonas Van Geel speelde in 2011 al de pannen van het dak als Sir Robin De Dappere, die eigenlijk al bang is van zijn eigen schaduw. Jan Van Looveren kruipt opnieuw in de strakke huid van Sir Gallahad. Dieter Verhaegen neemt de rollen van Herbert en Nog niet dode Fred alsof zijn leven er vanaf hangt. Ook leading lady van de Vlaamse musicalwereld (en ver daarbuiten), Ann Van den Broeck, mag opnieuw haar voetjes nat maken als Dame van het Meer. Nordin De Moor, die in 2011 de Vlaamse Musicalprijs voor Beste Mannelijke Bijrol won voor de rol van Patsy, mag ook deze keer door het stof kruipen als de nederige dienaar van koning Arthur. Als enige nieuwkomer in deze gestoorde hoofdcast heeft regisseur Stany Crets Kobe Van Herwegen uit zijn hoed getoverd. Hij mag als Sir Bedevere aanschuiven aan de Ronde Tafel.

Monty Python’s Spamalot speelt vanaf 16 maart 2019 in Capitole Gent en Stadsschouwburg Antwerpen. De voorstelling is nog wel even weg maar, always look on the bright side of life! Want de ticketverkoop is al gestart via www.deepbridge.be. Nog tot 22 januari kunnen vroege vogels genieten van 15% lanceringskorting!