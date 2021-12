Deze eerste november is voor velen van ons een eerder sombere dag met Allerheiligen, maar in Mexico vieren ze dat net wat anders. Dia de los Muertos heet het daar, de dag van de doden, en dat gaat er een pak kleurrijker en vrolijker aan toe. Want de doden, die moeten feestelijk gevierd worden, vinden ze in Mexico. En ook in Halle Zoersel, want daar woont de Mexicaan Edoardo met z'n gezin.