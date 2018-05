"CD&V is alleen geïnteresseerd in stemmen en macht"

Staatssecretaris en Antwerps lijsttrekker voor Open Vld bij de gemeenteraadsverkiezingen, haalt in de krant 'De Zondag' zwaar uit naar CD&V. Hij noemt de strijd om de joodse kiezer een 'pijnlijke vertoning'. "Die strijd wordt gevoerd door een partij die alleen geïnteresseerd is in stemmen en macht. Het gevolg is een schadelijke beeldvorming voor de volledige joodse gemeenschap. Ik betreur dat."

De Backer steekt ook niet weg dat hij CD&V viseert: "Aron Berger op de lijst zetten, was toch een electorale zet? Dat was geen zet uit oprechte bekommernis. Mensen van joodse origine maken al decennia deel uit van mijn partij. Maar zij onderschrijven wel allemaal de liberale waarden. Je kan in een stad niet één identiteit opleggen. Maar je hebt wel spelregels nodig. En wie die niet respecteert, krijgt een tik", aldus De Backer in 'De Zondag'.

De Backer herhaalt in de krant ook nog eens dat hij de federale regering verlaat als hij de kans zou krijgen om burgemeester te worden van Antwerpen. Eerder zei hij op ATV ook al liever schepen in Antwerpen te zijn dan staatssecretaris in de federale regering.

Foto Belga