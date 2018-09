CD&V maakt eigen radioprogramma op Dorpsdag Heide

De kandidaten van CD&V Kalmthout zullen op de dorpsdag in Heide-Kalmthout een eigen radioprogramma maken. Ze doen dat in samenwerking met CD&V on tour, een nationaal initiatief van de partij. De uitzending begint om 13u en loopt tot 16u.

Op de radio zal niet enkel muziek te horen zijn, maar ook korte interviews met de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onder meer burgemeester-lijsttrekker Lukas Jacobs, enkele nieuwkomers en uittredende mandatarissen zullen de revue passeren.

“Voor het derde jaar op rij richten wij met CD&V Kalmthout ook een bewaakte fietsparking in op de hoek van de Leopoldstraat en de Heidestatiestraat, ter hoogte van de ING-bank. Al even traditioneel, want ook al twee keer op de Straatfeesten gestaan met Pinksteren, is onze koers op rollen. Kom langs en daag uw tegenstander uit om om ter snelste op de rollen te fietsen", vertelt gemeenteraadslid en communicatieverantwoordelijke Stijn de Koning.

(Bericht en foto : CD&V Kalmthout)