CD&V Antwerpen tekent plannen uit voor een vlotte thuisstad

Honderd Antwerpenaren kwamen gisteren samen met enkele experten in Mercado om suggesties, ideeën en plannen te delen voor een duurzame, vlotte, veilige en mobiele stad.

Tijdens het atelier dachten experten en Antwerpenaren samen na over oplossingen voor een mobiele stad van de toekomst. ‘Vlot Thuis in ‘t Stad’ was na ‘Actief thuis in ‘t stad’ en ‘Groener thuis in ‘t stad’ het derde Stadsatelier van CD&V Antwerpen.

Kris Peeters, lijsttrekker CD&V Antwerpen: “Wij kijken niet vanuit ideologische dogma’s naar de mobiliteit in onze stad, wel vanuit de vraag hoe het verkeer het vlotst verloopt. Als CD&V Antwerpen willen we werken aan creatieve oplossingen en structurele plannen want een vlotte thuis in ‘t stad maken we samen.”