CD&V wil geen privéonderzoeksbureaus om leefloners te controleren

De Antwerpse CD&V is het niet eens met de plannen van het stadsbestuur om privéonderzoeksbureaus in te schakelen om leefloners te controleren.

Die moeten nagaan of mensen die een uitkering krijgen geen inkomsten of een eigendom hebben in het buitenland. Maar CD&V stemde gisteren niet voor het voorstel. Het onthield zich. En daar was OCMW-voorzitter Fons Duchateau niet gelukkig mee. In de krant De Morgen noemt hij de houding van CD&V het effect van de passant uit Puurs, waarmee hij verwijst naar Kris Peeters die verhuisde van Puurs naar Antwerpen. Sinds Peeters er is, zegt Duchateau dat ze niet meer weten wat te kunnen verwachten van de christen-democraten. Het voorstel werd ondanks de onthouding van CD&V toch goedgekeurd.