Cellen van jeugdrechtbank in Antwerpen krijgen hippe makeover

Twee jonge vrouwen die ooit zelf een nacht in een politiecel moesten doorbrengen, schilderen mooie taferelen op de grauwe, volgekladde muren. Ze willen met hun ontwerpen het verblijf van de jongeren wat draaglijker maken, want ze weten als geen ander hoe het voelt om opgesloten te zitten.

In 2016 waren er 29 nachten waarin een minderjarige noodgedwongen in een politiecel moest overnachten bij gebrek aan plaats in de reguliere jeugdzorg, zo blijkt uit het jaarverslag van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen.

De 17-jarige C. was één van hen. “Dat was geen leuke ervaring. Er is niets om je in zo’n cel mee bezig te houden, je kan alleen maar nadenken en dat heb ik toen veel gedaan. Samen met de 20-jarige L. mag ze twee cellen van de jeugdrechtbank onder handen nemen. Beiden hebben een kunstopleiding gevolgd en waren meteen enthousiast over het voorstel.