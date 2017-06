Celstraf, boete en rijverbod voor man die dodelijk ongeval in Boechout veroorzaakte

De Antwerpse politierechter heeft Elmond B. uit Hemiksem vandaag veroordeeld voor een dodelijk ongeval dat hij vorig jaar met zijn motorfiets veroorzaakt had in Boechout. Een 75-jarige fietser was daarbij om het leven gekomen.

De man die het ongeval veroorzaakte, kreeg zes maanden cel, waarvan twee maanden effectief, 6.000 euro boete, waarvan 3.600 euro effectief en een jaar rijverbod, waarvan de helft effectief. Het ongeval gebeurde op 29 september vorig jaar, op het kruispunt van de Provinciesteenweg met de Vremdesesteenweg in Boechout. Elmond B. had het rode licht genegeerd en was met hoge snelheid ingereden op een fietser. Het slachtoffer kwam zwaar ten val en overleed later in het ziekenhuis.

Elmond B. bleek niet over het juiste rijbewijs te beschikken om met een motorfiets te mogen rijden, maar volgens de rechter stond dat niet in oorzakelijk verband met het ongeval. De politierechter hield bij de strafbepaling rekening met de spijtbetuiging van Elmond B., ook naar de nabestaanden van het slachtoffer. "Ik hoop dat de vreselijke gevolgen van het ongeval u doen inzien dat het verkeer geen speeltuin is en dat u zich aan de regels moet houden", zei de rechter.