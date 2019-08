Celstraf deels met uitstel voor cannabisplantage in Berchem

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 37-jarige vrouw van Chinese afkomst veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft effectief, voor het houden van een cannabisplantage in Berchem en voor diefstal van de elektriciteit. Ze kreeg ook een boete van 8.000 euro opgelegd, waarvan 2.000 euro effectief.

De politie voerde op 15 maart een huiszoeking uit in een rijhuis aan de Diksmuidelaan in Berchem. Uit voorafgaand onderzoek na een tip was gebleken dat er mogelijk een cannabisplantage was ondergebracht. Op de eerste en tweede verdieping waren inderdaad kweekruimtes ingericht voor in totaal 1.046 planten. Alles wees erop dat er al verschillende oogsten hadden plaatsgevonden.

De elektriciteit voor de plantage werd voor de meter afgetapt. De opbrengst van de oogsten werd op 500.000 euro geschat. De beklaagde werd op de gelijkvloerse verdieping aangetroffen met twee gsm's op zak. Ze beweerde niets te weten van een plantage. Ze verklaarde dat ze van een landgenoot in de woning moest verblijven en dat ze er nog nog maar enkele dagen was. De vrouw kon of wilde geen namen noemen en het onderzoek op de gsm's leverde niets op. Ze stond bijgevolg als enige terecht. Haar advocate had gepleit dat ze wellicht zelf het slachtoffer was geworden van een criminele bende die haar geronseld had om in het pand te verblijven. Ze had de vrijspraak gevraagd, maar de rechtbank vond de schuld van de beklaagde bewezen. De stroomleverancier kreeg een provisionele schadevergoeding van één euro toegekend voor de elektriciteitsdiefstal.

