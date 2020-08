Celstraf en werkstraf gevorderd voor twee spuwincidenten

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vandaag twee coronadossiers behandeld. Guillaume D.M. riskeert een celstraf, omdat hij naar iemand had gespuwd. Voor Kristof B., die op het klavier van een bankautomaat had gespuugd, werd een werkstraf gevorderd.

Kristof B. was op 16 april naar een bankautomaat gegaan op de Antwerpsesteenweg in Kapellen. Hij wilde geld afhalen, maar kreeg de melding dat zijn saldo ontoereikend was. De man spuwde op het klavier en vertrok. Een klant die na hem aan de automaat kwam, trof het spuwsel aan en verwittigde de bank. Via de camerabeelden kwam men bij Kristof B. terecht. Het openbaar ministerie vorderde een werkstraf van 120 uur en 1.200 euro boete voor het verspreiden van schijnbaar gevaarlijke stoffen. De beklaagde verklaarde dat hij niet aan het coronavirus gedacht had. Hij was gewoon kwaad omdat zijn uitkering nog niet gestort was. De verdediging pleitte voor een werkstraf zonder boete of voor een probatie-opschorting.

Guillaume D.M. had op 29 april gespuwd naar de bewoner van een appartement aan de Wetstraat in Antwerpen. Het slachtoffer was vanuit zijn raam een praatje aan het maken met zijn buurvrouw. De beklaagde mengde zich in hun gesprek en leunde op een bepaald moment op de vensterbank. Het slachtoffer vroeg om afstand te houden, maar dat schoot bij Guillaume D.M. in het verkeerde keelgat. Hij spuwde de man in het gezicht, net toen die zijn raam wilde sluiten. Het slachtoffer verwittigde de politie en die kon de beklaagde in de buurt arresteren. Guillaume D.M., die onder invloed van alcohol was, kon geen zinnige uitleg geven. Hij kon zich de conversatie niet meer herinneren en zei dat iedereen wel eens op de grond spuwde. Het openbaar ministerie vorderde één jaar cel en 1.200 euro boete. De verdediging betwistte de feiten niet en vroeg om de beklaagde een opschorting of een straf met uitstel op te leggen. In beide dossiers wordt het vonnis op 13 augustus uitgesproken.