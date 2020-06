Celstraf en werkstraffen voor coronaspuwers

Er zijn opnieuw drie coronaspuwers veroordeeld. Eén van hen kreeg een gevangenisstraf van 15 maanden deels met uitstel. Twee anderen komen er vanaf met een werkstraf. Ze moeten allemaal boetes betalen tussen 800 en 1600 euro.

De drie daders hebben in maart of april in het gezicht van agenten gespuwd of gehoest. Twee keer was de politie ter plaatse gekomen omdat er te veel mensen bij elkaar waren. De derde dader was betrokken bij een ongeval. Telkens keerden ze zich met agressie en spuug tegen de politie. Ze moeten de getroffen agenten ook een schadevergoeding betalen.