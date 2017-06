Celstraf gevorderd voor man die 2 keer dezelfde apotheek overviel

Het openbaar ministerie heeft vijf jaar cel gevorderd voor Oualid S. uit Antwerpen. De jongeman wordt voor de Antwerpse strafrechter vervolgd voor twee gewapende overvallen op dezelfde apotheek op amper negen dagen tijd.

Voor één van de hold-ups vroeg hij de vrijspraak. Twee jonge kerels waren op 16 november vorig jaar een apotheek aan de Pastoor Bauwenslaan in Wilrijk binnengestapt. Het personeel werd bedreigd met een wapen en moest de kassa’s openen. De daders gristen het geld weg en sloegen op de vlucht.

Amper negen dagen later, op 25 november, was het in diezelfde apotheek opnieuw prijs. Een gewapende jongeman dwong één van de personeelsleden om de kassa’s te openen. Toen ze dat voor de tweede kassa weigerde, richtte hij het vuurwapen op haar en haar collega’s, waarna ze gehoorzaamde. Via telefonieonderzoek kwam de politie bij een minderjarige uit. Hij werd door het personeel herkend en ging tot bekentenissen over. De jongeman duidde Oualid S. als zijn mededader aan.

De tweede overval had hij alleen gepleegd, maar hij had wel het wapen van Oualid S. geleend. Voor het openbaar ministerie volstaat dat om Oualid S. ook als mededader voor de tweede hold-up te vervolgen. De verdediging vindt de verklaring van de minderjarige alleen onvoldoende bewijs. De schuld van Oualid S. aan de eerste overval werd niet betwist. De beklaagde werd in april al veroordeeld tot vier jaar cel voor gelijkaardige feiten die hij eveneens in november vorig jaar had gepleegd. Zijn advocaat pleitte dan ook voor een opslorping van straf. Vonnis op 26 juni.