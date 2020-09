Celstraf met uitstel voor moeder die baby te vondeling legde

Het openbaar ministerie heeft acht maanden cel met uitstel en 800 euro boete gevorderd voor een 39-jarige Poolse vrouw uit Antwerpen, die vervolgd wordt voor het te vondeling leggen van haar baby.

Een schoonmaakster hoorde op 5 maart 2019 gehuil uit een zak komen in de hal van een appartementsgebouw aan de Grote Koraalberg in Antwerpen. In de zak stak een doos waarin een pasgeboren baby lag, gewikkeld in handdoeken. Het jongetje, dat in goede gezondheid verkeerde, kreeg de voorlopige naam 'Arthur' mee.

Via onder meer camerabeelden kon de politie een week later een Poolse vrouw identificeren. Ze bekende dat ze de moeder was. De vrouw was ongewenst zwanger geraakt en kampte met privéproblemen. Ze had niemand van de zwangerschap op de hoogte gebracht.

De beklaagde was in de nacht van 4 op 5 maart 2019 helemaal in haar eentje bevallen in een kamer in het toenmalige Zuiderhuis op de Melkmarkt, waar ze poetste. Ze had daarna alles opgeruimd en was met de baby door de stad beginnen dwalen. Ze besloot om het kind in een appartementsgebouw achter te laten, omdat ze dacht dat hij daar snel gevonden zou worden.

De procureur vond dat de vrouw het anders had kunnen aanpakken dan haar kindje zomaar in een hal van een gebouw neer te zetten. "Ze was sinds november 2018 op de hoogte van haar zwangerschap en had dus alle tijd om hulp te vragen bij de juiste instanties. Ze deed dat echter niet en liet haar kind in behoeftige toestand achter."

De verdediging pleitte voor een opschorting. "Mijn cliënte was in paniek en wist niet meer wat ze moest doen. Ze wist ook niet bij wie ze terecht kon. Van een initiatief als de vondelingenschuif had ze nog nooit gehoord", stelde meester Wendy Bosschaerts in de Antwerpse correctionele rechtbank.

Het was voor de beklaagde bijna niet tot een proces gekomen, want de raadkamer had haar in oktober een opschorting gegeven. Het parket was tegen die beslissing in beroep gegaan, waardoor het dossier bij de kamer van inbeschuldigingstelling was beland. Die verwees haar alsnog naar de rechtbank voor het verlaten van een minderjarig kind.

Vonnis op 14 oktober.

(Bron: Belga)

