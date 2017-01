Celstraf met uitstel voor vrouw die partner neerstak

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Wendy G. uit Hemiksem veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel omdat ze haar toenmalige vriend met een mes verwond had.

Het koppel had ruzie gekregen omdat hij haar te bloot gekleed vond. Het koppel had een turbulente relatie en maakte onder invloed van drank en drugs geregeld ruzie. Op 5 maart 2016 werden de hulpdiensten naar een appartement in Wilrijk geroepen. Haar vriend Michael had een diepe steekwonde opgelopen en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Beiden bleken onder invloed. De 28-jarige Wendy G. verklaarde dat ze groenten aan het snijden was in de keuken, toen ze met Michael ruzie kreeg over haar kledingkeuze. Ze vroeg hem om te vertrekken, maar hij weigerde. Om haar woorden kracht bij te zetten, draaide ze zich om met het mes. Het slachtoffer kwam net op dat ogenblik op haar af en liep op het mes. Het openbaar ministerie vervolgde haar voor poging tot doodslag, maar de verdediging vond die kwalificatie overdreven. Wendy G. had volgens haar advocaat niet de bedoeling om het slachtoffer te verwonden, laat staan hem te doden. De rechtbank ging daarin mee en herkwalificeerde de feiten naar inbreuken op de wapenwetgeving. Ze kreeg een celstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet ze zich aan een contactverbod met het slachtoffer houden en moet ze in therapie voor haar drugs- en alcoholproblematiek