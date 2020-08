Celstraf met uitstel voor weerspannige winkeldief in pyjama

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Benaisa A.T. (24) veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en 800 euro boete, waarvan de helft met uitstel. De twintiger werd betrapt, terwijl hij nog gekleed in zijn pyjamabroek flessen drank probeerde te stelen. Hij bedreigde omstaanders met een mes en gedroeg zich weerspannig naar de politie.

Benaisa A.T. was op 23 februari de AD Delhaize aan De Schans in Borgerhout binnengestapt in zijn pyjamabroek. Op de beelden van de bewakingscamera was te zien hoe hij vier flessen sterke drank wegmoffelde. Toen hij wilde weggaan zonder te betalen, werd hij tegengehouden. Er ontstond wat geduw en getrek waardoor de flessen op de grond kapot vielen. Benaisa A.T. trok daarop een broodmes en bedreigde de omstaanders. Hij zette het op een lopen, maar kwam ten val en verloor zijn mes. Toen hij nog een tweede maal viel, werd hij overmeesterd en in bedwang gehouden door een klant tot de politie kwam.

Ook tijdens zijn overbrenging naar het politiebureau bleef hij agressief. Hij haalde uit naar een inspecteur, maar die kon de klap ontwijken. Benaisa A.T. verklaarde dat hij in Spanje woonde en op vakantie was bij zijn zus. Hij was dronken, toen hij naar de supermarkt ging en beweerde maar een fles gestolen te hebben. Hij ontkende ook dat hij iemand bedreigd had met een mes en dat hij weerspannig was geweest. Het broodmes had hij bij zich omdat hij bij zijn zus sandwiches aan het smeren was. De beklaagde werd na een maand voorhechtenis vrijgelaten onder voorwaarden. Enkele maanden later belandde hij opnieuw in de cel, omdat hij zijn voorwaarden niet had nageleefd. Op zijn proces voerde hij geen betwisting meer over de feiten. Benaisa T. verklaarde zo snel mogelijk terug naar Spanje te willen gaan om daar werk te zoeken.