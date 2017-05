Celstraffen en boetes tot 50 000 euro in fraudezaak elektroketen Hugo Van Praag

Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot drie jaar en fiscale boetes tot 50.000 euro geëist voor de elf beklaagden die vervolgd worden in de fraudezaak rond de verkoop van elektroketen Hugo Van Praag.

Er werd toen een kasgeldconstructie opgezet waarmee ruim 12 miljoen euro aan belastingen ontdoken werd. Bedrijfsleider Dirk Van Praag verkocht de activiteiten van de elektroketen eind 1999 voor 37 miljoen euro aan New Vanden Borre. Wat overbleef was een kasgeldvennootschap met daarin de verkoopopbrengst, waarop ruim 12 miljoen euro aan vennootschapsbelasting betaald moesten worden. Dirk Van Praag zocht een fiscaal gunstige oplossing en klopte bij Ernst & Young aan. Het consultancybedrijf adviseerde om het vennootschap te verkopen. De belastingfactuur verschuift dan naar de koper en die kan de factuur drukken, als hij de gelden van de kasgeldvennootschap opnieuw investeert. Ernst & Young ging op zoek naar een koper en kwam via zijn Zweeds dochterbedrijf bij Lars K. en Roland B. terecht. "Zij waren geen onbekenden voor het Zweedse gerecht en hadden al veroordelingen opgelopen voor fiscale fraude en valsheden. Ernst & Young en Dirk Van Praag waren daarvan op de hoogte en wisten dat ze niet over de financiële middelen beschikten om de noodzakelijke investeringen te doen of om de belastingschuld te vereffenen. De betrouwbaarheid van de kopers was ondergeschikt aan het geld dat ze op tafel wilden leggen", stelde de procureur.

De Zweden kochten de kasgeldvennootschap met een kortlopend krediet bij Crédit Européen, nu ING Luxembourg, en zogen het helemaal leeg. Ze lieten het failliet gaan en verdwenen met de noorderzon. Lars K. en Roland B., voor wie drie jaar cel, 10.000 euro boete en zeven jaar beroepsverbod werd geëist, laten verstek gaan op het proces. Dirk Van Praag hoorde dertig maanden cel, 10.000 euro boete en vijf jaar beroepsverbod tegen zich vorderen, maar zegt dat hij onwetend was. "Hij vertrouwde op Ernst & Young en dacht dat zij garant stonden voor de legaliteit van de transactie, de screening van de kopers en hun plannen. Als ze bij Ernst & Young hun job hadden gedaan, dan hadden ze gezien dat de kopers contractonwaardige partijen waren", stelde zijn advocaat John Maes. Ernst & Young verweerde zich daartegen. "Gebaseerd op de informatie waarover we beschikten, waren we ervan overtuigd dat het om een bonafide partij ging. We hadden geen enkele aanwijzing dat er iets mis was", zei gewezen Ernst & Young-adviseur Jan G. op het proces. Voor hem en zijn vroegere collega Boudewijn V.U. werd dezelfde straf geëist als voor Dirk Van Praag. Het openbaar ministerie hield bij zijn vordering rekening met de overschrijding van de redelijke termijn.