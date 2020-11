Celstraffen geëist voor havenarbeiders die drugsbendes hielpen

Havenarbeiders Nawil T. en Jamal T. staan in Antwerpen terecht omdat ze drugsbendes geholpen zouden hebben bij de invoer van honderden kilo's cocaïne.

Ze zouden containers uit Zuid-Amerika met straddle carriers naar een afgelegen plek hebben gebracht, zodat anderen de drugs konden overladen in Europese containers, die minder gecontroleerd worden. Het openbaar ministerie vorderde zeven en zes jaar cel.

De douane controleerde op 29 december 2018 een container uit Colombia die niet meer op de juiste plek stond. De lading was overhoop gehaald en deels verdwenen. Er werd wel nog 504 kilo cocaïne in aangetroffen. "Vermoedelijk zat er nog veel meer in. Een deel van de partij kon op tijd 'geswitcht' worden naar een Europese container, de rest bleef achter", zei de procureur.

Op 3 januari 2019 werd een openstaande asbestcontainer uit Brazilië gecontroleerd. Ook hier was de lading overhoop gehaald en werd er nog 1,1 kilo cocaïne in aangetroffen. De speurders berekenden op basis van de vrije ruimte in de container dat er 550 kilo cocaïne had in gezeten. Volgens het openbaar ministerie werden de containers telkens door straddle chauffeur Jamal T. verplaatst.

Op camerabeelden werd Michael M. herkend als de uithaler. "Hij ging zonder bescherming een asbestcontainer in. Mogelijk zal hij daar later nog de gevolgen van dragen", zei de procureur. Michael M., die zeven jaar cel riskeert bij verstek, is nog altijd spoorloos.

Ook Nawil T. wordt aan twee transporten gelinkt. Op 18 januari 2019 verplaatste hij een container waarin de Braziliaanse autoriteiten twee weken eerder al 80 kilo cocaïne hadden aangetroffen en op 17 april 2019 werd er in een container die hij verzet had 809 kilo cocaïne gevonden. Deze partij werd eveneens door Michael M. geswitcht. De twee havenarbeiders ontkennen dat zij de bewuste containers verplaatst hadden.

"Het openbaar ministerie baseert zich op de gegevens van het inlogsysteem die door hun werkgever verstrekt werden, maar is dat sluitend bewijs? Kan dat systeem niet gemanipuleerd worden? Kan er iemand anders inloggen met hun gegevens? Allemaal vragen die niet onderzocht worden", klonk het bij de verdediging.

Samen met de havenarbeiders staan ook de chauffeurs terecht die de Europese containers kwamen ophalen. In twee van die containers werden in Brazilië en Mexico respectievelijk 520 kilo en 375 kilo cocaïne aangetroffen. Andere beklaagden hadden een autowrak ingevoerd vanuit Honduras dat vermoedelijk als deklading diende voor een partij cocaïne. Voor hen werden celstraffen van twee tot zes jaar gevorderd.

