Celstraffen gevorderd voor brutale home invasion in Zoersels restaurant

Een 40-jarige man die ervan verdacht wordt 26 vrouwen verkracht te hebben, is door de raadkamer in Antwerpen doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De man had de slachtoffers geld beloofd in ruil voor seks, maar betaalde niet. De veertiger zocht via verschillende websites contact met vrouwen. Hij gebruikte valse profielfoto's, valse voornamen zoals Koen, Peter, Arno en Arne en ook vaak voorkomende familienamen. Hij sprak met de vrouwen af om tegen betaling seksuele contacten te hebben, maar hij kwam nooit met geld over de brug. 'Hij gebruikte dus een list waardoor de seksuele contacten niet met toestemming gebeurden en dat is verkrachting', zegt het parket daarover. Tussen eind december 2018 en begin 2020 maakte hij 26 slachtoffers in zowat heel Vlaanderen. De vrouwen hebben een zeer uiteenlopend profiel qua leeftijd, huidskleur en haarkleur, maar ze hebben wel één ding gemeenschappelijk en dat is hun kwetsbare situatie. Ze kampten met financiële problemen en zouden nooit seks met hem hebben gehad als ze op voorhand hadden geweten dat hij niet zou betalen. De politie en het gerecht vermoedden dat er nog meer slachtoffers waren en hadden daarom in oktober een opsporingsbericht verspreid met de vraag om alsnog aangifte te doen. Volgens het parket zijn er na die oproep geen nieuwe slachtoffers meer naar voren gekomen. De teller blijft dus op 26 staan. De veertiger, die nog altijd aangehouden is, werd naar de rechtbank doorverwezen voor onder meer verkrachting, aanranding, schriftvervalsing, valsheid in informatica, misbruik van vertrouwen en opzettelijke slagen.