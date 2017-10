Celstraffen tot 10 jaar voor reeks overvallen

Het Antwerpse hof van beroep heeft zeven twintigers veroordeeld, die samen veertien gewapende overvallen hadden gepleegd. De bende viseerde vooral supermarkten en winkels.

In eerste aanleg hadden ze celstraffen van acht tot dertien jaar gekregen. Het hof sprak de beklaagden voor een aantal feiten vrij, waardoor er minder zware celstraffen werden opgelegd, namelijk van drie tot tien jaar. Het merendeel van de overvallen werden gepleegd tussen februari en mei 2015. De bende sloeg toe in Aldi-filialen in Schilde, Deurne en Lede, Blokker-winkels in Deurne, Zandhoven en Boom, een Carrefour in Deurne, een Kruidvat in Deurne, de McDonald’s van Wijnegem, een krantenwinkel in Berchem en een kapsalon in Antwerpen.

De beklaagden pleegden de overvallen in wisselende samenstelling. Ze bedreigden het personeel met een mes of vuurwapen en eisten de inhoud van de kassa of de kluis. Als vluchtvoertuig gebruikten ze gehuurde of gestolen wagens die ze van gestolen nummerplaten voorzagen. Via het trackingsysteem in de huurwagens kon de politie hen aan verschillende feiten linken.

Bilal E.K. was bij de meeste feiten betrokken. Hij werd na zijn arrestatie in februari 2016 onder elektronisch toezicht geplaatst, maar knipte een maand later al zijn enkelband door, omdat hij geen zin had om naar de raadkamer te gaan. Zijn enkelband werd in de brievenbus van de gevangenis gedeponeerd. Abdelilah E.B. pleegde drie maanden na zijn vrijlating onder voorwaarden in juli 2016 een carjacking in Hasselt. Met de gestolen wagen pleegde hij nog diezelfde dag twee overvallen op een optiekzaak in Antwerpen en een filiaal van Brantano in Mol. Zowel hij als Bilal E.K. werden veroordeeld tot tien jaar cel.