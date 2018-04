Celstraffen tot 15 jaar voor fatale overval op binnenschipper

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft celstraffen tot vijftien jaar uitgesproken voor de zes beklaagden die betrokken waren bij de overval op binnenschipper Leonard Govaert (62) uit Merksem.

Het slachtoffer raakte daar zo gestresseerd van, dat zijn hart het begaf. De beklaagden hadden de hulpdiensten niet verwittigd, omdat ze niet gepakt wilden worden.

Van zijn entourage vernamen de speurders dat zijn poetsvrouw Kristina M. hem geregeld allerlei smoesjes had verteld om geld van hem los te krijgen. Zij had in de weken voor de overval veel contact met G.H., een cafébaas voor wie ze nog gewerkt had. Uit verder onderzoek bleek dat hij de vier uitvoerders geronseld had.

De vier uitvoerders werden tot vijftien jaar cel veroordeeld. Het openbaar ministerie had celstraffen tot twintig jaar gevorderd.

