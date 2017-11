Celstraffen tot 37 maanden gevorderd voor Chileense inbrekers

Drie leden van een Chileense bende worden in Antwerpen vervolgd voor zeven inbraken en vier pogingen daartoe in residentiële wijken.

Alle feiten gebeurden op amper twee weken tijd. “Het gaat hier duidelijk om beroepscriminelen die speciaal naar België waren gekomen om inbraken te plegen”, zei de procureur. Ze vorderde voor het trio 37 maanden cel. Voor een vierde beklaagde, die enkel vervolgd wordt voor bendevorming, eiste ze 20 maanden cel.

Claudio F.P. werd op 7 april gearresteerd na een poging tot inbraak in de Bisschoppenhoflei in Brasschaat. Hij reed met een gehuurde Audi, die al eerder in de buurt was opgemerkt. De man had twee gsm’s op zak. Met één van de toestellen had hij vlak voor zijn arrestatie nog naar Patricio C.B. gebeld, wellicht om hem te waarschuwen. Het andere toestel was van David C.V. en daarop werden verschillende luchtfoto’s van residentiële wijken in heel België aangetroffen.

Het telefonie-onderzoek met zendmastbepaling kon de drie Chilenen linken aan zeven inbraken en vier pogingen daartoe. De feiten werden tussen 22 maart en 7 april gepleegd in Brasschaat, Schoten, Schilde, Kapellen en Knokke. De buit bestond telkens uit dure juwelen, designerhandtassen, zonnebrillen, cash geld, etc. De beklaagden hadden zich met drie huurwagens verplaatst. Carlos R.R. was één van de auto’s mee gaan terugbrengen en had een andere mee opgehaald. Hij wordt niet vervolgd voor de inbraken, maar maakte volgens de procureur wel deel uit van de bende.

Claudio F.P. was de enige beklaagde die aanwezig was op het proces en zijn advocaat vroeg voor zeven feiten de vrijspraak. “Mijn cliënt was daar niet bij betrokken, want hij is pas op 29 maart in Frankrijk geland. Dat blijkt zo uit zijn vluchtgegevens. De gsm die aan die zeven feiten gelinkt wordt, had hij van iemand gekregen”, pleitte advocaat Sam Vlaminck. De andere beklaagden lieten verstek gaan. Vonnis op 12 december.