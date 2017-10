Celstraffen tot 4 jaar voor overvallers Hodei

4 jaar effectieve gevangenisstraf. Dat krijgt één van de overvallers van de Spaanse Hodei. 2 andere overvallers zijn vanmorgen veroordeeld tot 40 maanden cel.

De jonge Hodei verdween 4 jaar geleden in Antwerpen na een nachtje stappen. Z'n lichaam werd pas vorig jaar teruggevonden, in het Kattendijkdok. De beklaagden zijn veroordeeld voor de gewelddadige diefstal van z'n gsm en portefeuille, maar niet voor de dood van Hodei. Meer in het atv-nieuws.

(foto © Belga)