Celstraffen tot acht jaar in groot drugsdossier 'Makreel'

De meeste burgemeesters reageren eerder positief op het bericht dat steden en gemeenten binnenkort de naam en het adres krijgen van iedereen die verplicht in quarantaine moet. Al is er toch nog wat onduidelijkheid over hoe ze de contactgegevens, van mensen die in quarantaine moeten, zullen gebruiken. En wat met de privacy? Ze vragen zich ook af welke middelen en personeel daarvoor moeten worden ingezet. De burgemeester van Kontich hoopt zijn burgers alvast beter te kunnen helpen.