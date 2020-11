Celstraffen tot acht jaar voor home invasion in Schelle

Zes beklaagden hebben celstraffen tot acht jaar en boetes tot 8.000 euro gekregen voor hun betrokkenheid bij een brutale home invasion bij een zakenman in Schelle. Zijn vriendin en hun zeven maanden oude baby werden daarbij bedreigd met een vuurwapen.

Filip P., zaakvoeder van een transportfirma, werd op de avond van 30 maart 2017 overvallen in zijn woning door twee gemaskerde en gewapende mannen. De zakenman werd met een pistoolkolf op zijn oog geslagen. Zijn vriendin en hun baby werden onder schot gehouden, terwijl hij de twee kluizen moest openen. Daarin lagen twee wapens, een Rolex-horloge en 220.000 euro cash. Het gezin werd daarna opgesloten in het toilet.

Filip P. kon zich bevrijden en verwittigde de politie. Hij verdacht meteen zijn ex-partner Sofie V.A., met wie hij in onmin leefde. Filip P. loofde 10.000 euro beloning uit voor info die naar de daders kon leiden. Hij kreeg daarop een foto doorgestuurd van een ex van Jason V. - de toenmalige vriend van Sofie V.A. - waarop die trots met zijn gestolen Rolex poseerde. Jason V. bekende dat hij een van de daders was, maar duidde Sofie V.A. als de motor achter de feiten aan. Zij had hem over het geld verteld en had hem laten geloven dat Filip P. haar jarenlang mishandeld had. Sofie V.A. ontkende dat ze alles mee gepland had, maar de rechtbank vond haar betrokkenheid bij de home invasion bewezen.

Jason V. werd veroordeeld tot acht jaar cel, Sofie V.A. tot vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Glenn T. (29) en Jennifer J. kregen ieder drie jaar cel met uitstel. Zij waren mee op voorverkenning geweest, maar haakten daarna af. Na de home invasion waren ze wél mee een feestje gaan bouwen in discotheek The Villa. Jason V. en Sofie V.A. hadden hen toen opgepikt in een limousine en hadden de drank de hele avond rijkelijk laten vloeien. Franky V.H. (44) kreeg vier jaar cel. Hij had een tweede - onbekend gebleven - dader aangebracht, alsook chauffeur José F.G. Die laatste werd bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel. Filip P., zijn vriendin en hun verzekeraar kregen in totaal ruim 245.000 euro aan schadevergoedingen toegekend.