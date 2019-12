Celstraffen tot drie jaar voor Tomorrowland-dealers

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft celstraffen tot drie jaar en boetes tot 24.000 euro uitgesproken voor veertien beklaagden die met drugs betrapt werden op het dancefestival Tomorrowland in Boom.

Buiten één Belg waren het allemaal buitenlanders, van wie de meesten verstek lieten gaan. Oliver G. en Anthony H. uit Liverpool werden in het weekend van 21 juli betrapt op het dealen van XTC, cocaïne en amfetamines. Hun toegangsbandje werd in beslag genomen. Ze gaven het later als verloren aan en kregen er nieuwe. Het volgende weekend liepen de twee opnieuw tegen de lamp. Zij ronselden klanten, terwijl hun kompanen Thomas C. de drugs in zijn tent bewaarde en Christian E. het geld bijhield. Oliver G. en Anthony H. kregen drie jaar cel, de twee anderen twee jaar cel. Ze lieten alle vier verstek gaan.

De Nederlander Ingmar V.D.H. (25) was wel naar de rechtbank gekomen. Hij was op 19 juli tegen de lamp gelopen toen hij enkele festivalgangers drie XTC-pillen had verkocht voor 60 euro. Hij had nog 49 XTC-pillen op zak, alsook 8 gram MDMA en 115 euro. In zijn tent werden nog meer drugs aangetroffen: 1,2 gram cocaïne, 78 XTC-pillen, 7,9 gram cannabis, 19,3 gram MDMA en 9,1 gram ketamine, plus 2.550 euro cash. De twintiger bekende dat hij verkocht. Hij ontving bestellingen via Whatsapp en sprak ook mensen aan. Hij werd veroordeeld tot 26 maanden cel, waarvan twaalf maanden effectief.

Zijn landgenoot Albertus V.A. (32) kreeg twaalf maanden cel met uitstel. De politie had op 19 juli gezien hoe hij iemand iets uit een plastic zakje had laten proeven. In het zakje bleek 1,3 gram ketamine te zitten. De klant hoefde niets te betalen, want het was volgens de beklaagde 'feest voor iedereen'.

Vandaag vond meteen ook de derde en laatste themazitting Tomorrowland plaats. Achttien beklaagden - acht Nederlanders, zes Britten, twee Belgen en twee Italianen tussen 20 en 37 jaar - stonden terecht in elf dossiers. Tien dossiers gingen over handel en bezit van verdovende middelen, het elfde ging over oplichting met nepdrugs.

(Bron en foto: © Belga)