Celstraffen tot een jaar voor metaaldiefstallen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vijf Oost-Europeanen celstraffen van tien maanden tot een jaar opgelegd voor metaaldiefstallen op werven en bij bedrijven. Twee andere beklaagden werden vrijgesproken. De rechters verklaarden een illegaal vermogensvoordeel van in totaal bijna 5.000 euro verbeurd. Alle beklaagden lieten verstek gaan.

Bij een scheepshersteller in het Antwerpse havengebied werd op 17 augustus 2017 voor 2.500 euro aan ijzer gestolen uit een container. Op camerabeelden waren drie mannen te zien die het ijzer in een witte bestelwagen met vervallen transitnummerplaten laadden. Op 25 augustus 2017 werd er bij hetzelfde bedrijf opnieuw voor 1.500 euro aan ijzer gestolen. De beklaagden maakten niet alleen van een witte bestelwagen gebruik, maar ook van een rode. Die werd op 9 november 2017 tegengehouden. Inzittenden Ioan D., Marius D. en Viorel D. hadden vuile handen en vuile kledij en achteraan in de bestelwagen lagen stukken metaal. Uit de uitlezing van hun gps bleek dat ze naar grote werven en bedrijven waren gereden, waar dergelijke diefstallen gepleegd werden.

De politie trof in het voertuig ook documenten aan van een ijzeropkoper, waar ze de metalen aan verkocht hadden. Van de zeven beklaagden werden er twee vrijgesproken. De rechtbank legde de vijf anderen, die ook voor enkele feiten werden vrijgesproken, celstraffen tot een jaar op. De scheepshersteller kreeg 2.500 euro schadevergoeding toegekend.