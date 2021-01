Celstraffen tot vier jaar voor afpersen van diamantair

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de Nederlandse crimineel Greg R. (72) veroordeeld tot vier jaar cel voor het afpersen van een Antwerpse diamantair. Vijf medebeklaagden kregen celstraffen van een jaar tot veertig maanden.

Slachtoffer E.A. had op 10 januari 2019 een WhatsApp-bericht ontvangen van een zekere 'Erik' - later geïdentificeerd als Mikel F. (48) - die hem wilde ontmoeten om over problemen uit het verleden te praten. Hij vroeg ook of zijn vroegere zakenrelatie Mozes F. (50) aanwezig kon zijn, maar die bleek in Israël te zitten. Er werd een afspraak vastgelegd op 18 januari 2019 in de lobby van Hotel Leopold in Antwerpen. Mikel F. kwam in het gezelschap van minstens vijf mannen naar de afspraak. Later zou blijken dat het om leden van criminele motorclubs als Satudarah en Caloh Wagoh ging. Mikel F. vertelde de diamantair dat ze een openstaande schuld kwamen innen. E.A. en Mozes F. moesten blijkbaar nog 1,5 miljoen euro betalen aan misdaadbaas Greg R., die in Nederland achter de tralies zit voor een reeks liquidaties, en 300.000 euro aan Colombianen. Mozes F. vertelde later aan de politie dat hij in de periode 2006-2007 samen met E.A. geld voor hen had witgewassen.

Toen het duo veroordeeld werd en achter de tralies belandde, was er van alles fout gelopen en bleek het geld na hun vrijlating verdwenen te zijn. Mozes F. zei dat hij al honderdduizenden euro's had terugbetaald aan Greg R. en de Colombiaan. Hij had niets meer, waarna ze dus bij het slachtoffer waren gaan aankloppen. E.A. dacht op zijn beurt dat Mozes F. alles geregeld had en wilde eerst met hem overleggen. Toen hij het hotel wilde verlaten, werd hij door de mannen tegengehouden en bedreigd. Hij moest zijn horloge als onderpand geven en een nieuwe ontmoeting vastleggen, waarna ze vertrokken. Het slachtoffer deed aangifte van afpersing. De politie kwam mee naar de volgende afspraak en arresteerde Mikel F. en Lucas R. (40). Zij gaven toe dat ze in opdracht van Greg R. handelden, maar ontkenden dat ze geweld hadden gebruikt of E.A. bedreigd hadden. De rechtbank veroordeelde hen tot respectievelijk drie jaar en veertig maanden cel. Mozes F. kreeg een jaar cel, omdat hij de adresgegevens van E.A. aan de uitvoerders had bezorgd.