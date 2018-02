Celstraffen tot vier jaar voor poging om cocaïne uit container te halen

Vier beklaagden hebben van de correctionele rechtbank van Antwerpen celstraffen tot vier jaar gekregen. Ze werden vorige zomer betrapt, toen ze 58 kilo cocaïne uit een container wilden halen in de Antwerpse haven.

Ze beweerden dat ze in dronken toestand op zoek waren naar iPhones of merkkledij, maar de rechtbank geloofde dat smoesje niet. De beveiliging van havenbedrijf DP World had op 24 juli 2017 rond 2.15 uur 's nachts drie of vier personen opgemerkt aan de omheining. Baisangur D., Elvin S. en Rahim T. werden door de scheepvaartpolitie gearresteerd. In een koelcontainer in de buurt werden vijftig pakken met in totaal 58,62 kilo cocaïne gevonden. De politie trof ook werkhandschoenen en een kniptang aan.

Op camerabeelden was te zien hoe ze door Houdaifa B. waren afgezet, waarna ze honderden meters gelopen hadden, over de omheining waren gekropen om tot op de kaai met de koelcontainers te komen. Baisangur D. en Rahim T. beweerden dat ze die avond samen op café zaten en dat ze een Nederlander over een gestolen container hadden horen vertellen. Ze besloten daarop om met zijn drieën naar de haven te gaan om iPhones, horloges of merkkledij te zoeken. Houdaifa B. had hen een lift gegeven.

De rechtbank vond die verklaring echter ongeloofwaardig. De beklaagden werden vervolgd voor hun deelname aan een cocaïnetrafiek, maar uit het onderzoek bleek niet dat ze bij de eigenlijke invoer van de drugs betrokken waren geweest. Ze hadden alleen op het allerlaatste moment een 'uithaalploeg' gevormd om de cocaïne te gaan ophalen. De feiten werden daarom geherkwalificeerd naar een poging om verdovende middelen in hun bezit te krijgen.