Celstraffen tot vijf jaar voor dievenbende die het gemunt had op luxeproducten

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft twaalf leden van een Servische inbrekersbende veroordeeld tot celstraffen van één tot vijf jaar.

Ze hadden tussen april 2015 en februari 2017 dertien inbraken gepleegd en vier pogingen daartoe in Antwerpen en in de omgeving van Leuven en Doornik. Het onderzoek ging op 4 januari 2017 van start, nadat de Antwerpse politie bij een controle inbrekersmateriaal had aangetroffen in de auto van twee vrouwelijke bendeleden. Ze hadden ook eco-cheques op zak die bij een inbraak op 31 december 2016 gestolen waren. Eén van de vrouwen bekende dat ze hadden ingebroken, omdat ze 'geld nodig hadden om nieuwjaar te vieren'.

Telefonie-onderzoek, nazicht van hun contacten en de beelden van de ANPR-camera's brachten nog andere feiten en beklaagden in beeld. De vrouwen bleken deel uit te maken van een Servische bende, die in de buurt van Charleroi verbleef. De meeste beklaagden zijn familie van elkaar en zijn in andere Europese landen al gekend voor gelijkaardige feiten. Ze gebruiken aliassen, hebben geen officiële verblijfplaats in België en weinig tot geen legale inkomsten. De beklaagden pleegden in wisselende samenstelling dertien inbraken en vier pogingen daartoe om aan geld te raken. De buit was op sommige adressen aanzienlijk. Zo stalen ze bij een inbraak in Lubbeek op 25 april 2015 handtassen van Louis Vuitton, Hermès en Chanel, juwelen en horloges van Cartier, schoenen van Louboutin en Salvatore Ferragamo, diamanten juwelen en 1.200 euro cash.

Bij inbraken in Antwerpen en Doornik konden ze dan weer een grote hoeveelheid gouden juwelen buitmaken. Een aantal gestolen items werd bij huiszoekingen teruggevonden, andere spullen waren al verkocht. De meeste beklaagden ontkenden de feiten. Van de oorspronkelijk zeventien inbraken waarvoor ze vervolgd werden, vond de rechtbank hun betrokkenheid bij vier daarvan niet bewezen.