Celstraffen tot vijf jaar voor elf cannabisplantages

Tweeëntwintig beklaagden hebben celstraffen tot vijf jaar en boetes tot 16.000 euro gekregen voor hun betrokkenheid bij het exploiteren van elf cannabisplantages in Antwerpen, Willebroek en Tessenderlo. De rechtbank verklaarde bijna 692.000 euro verbeurd.

De politie ontving op 27 april 2019 informatie dat er in een pand aan de Vrijheidsstraat in Antwerpen een cannabisplantage was ondergebracht. Er hing een cannabisgeur, de ramen waren afgeplakt en er waren draaiende generatoren te horen. Volgens buurtbewoners woonde er een Ecuadoraanse vrouw bij wie geregeld een Albanese man op bezoek kwam als er problemen waren. Bij een huiszoeking op 4 mei 2019 werd in het pand een professioneel ingerichte plantage aangetroffen met 600 planten. De elektriciteit om de plantage draaiende te houden, werd afgetapt.

Verder onderzoek bracht een bende in beeld die op nog tien andere locaties cannabisplantages had ondergebracht: zeven in Antwerpen, één in Willebroek, één in Tessenderlo en dan nog één in het Merksem. Alles samen werden er meer dan vijfduizend planten aangetroffen. De rechtbank becijferde dat de verschillende oogsten van de plantages de bende zowat 1,5 miljoen euro had opgeleverd. Om geen onredelijk zware straf op te leggen en rekening houdend met ieders rol in de feiten werd in totaal 692.000 euro aan illegale vermogensvoordelen verbeurd verklaard.

De rechtbank legde Saban (61) en Dervis V. (36), die bij de meeste plantages betrokken waren, een celstraf van vijf jaar op en 16.000 euro boete. Dervis V. hield zich bezig met de technische kant van de plantages en met de aftakking van de elektriciteit. Hij kwam ter plaatse als er problemen met de installatie waren. Netbeheerder Fluvius stelde zich burgerlijke partij voor de diefstal van de stroom en kreeg een schadevergoeding van 273.000 euro toegekend.

