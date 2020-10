Celstraffen tot vijf jaar voor tunnelroof bij BNP Paribas Fortis

Vijf beklaagden hebben vandaag celstraffen tot vijf jaar gekregen voor hun aandeel in de spectaculaire kluizenkraak bij een filiaal van BNP Paribas Fortis op de Belgiëlei.

Een week voor de eigenlijke roof werd een tunnel gegraven die uitkwam in de kluizenzaal, waarna er 27 kluisjes gekraakt werden. Van de eigenlijk buit werd nooit iets teruggevonden. De inbraak in het bankfiliaal aan de Belgiëlei werd op 3 februari 2019 vastgesteld. In de vloer van de kluizenzaal werd een gat aangetroffen, dat het uiteinde van een tunnel bleek te zijn die in de riolering onder de Belgiëlei uitkwam. In het rioolstelsel werd verderop nog een tweede tunnel ontdekt die naar de kelder van een gebouw aan de Nerviërsstraat leidde. De graafwerken waren wellicht op 26 januari begonnen, want vanaf dan gingen er 's nachts en in het weekend geregeld seismische alarmen af in de bank. De bewakingsfirma kon echter nooit iets verdacht vaststellen in het bankgebouw en dacht dat het alarm niet goed functioneerde.

Tijdens het onderzoek werden vijf verdachten geïdentificeerd. Zij maakten volgens de rechtbank deel uit van een criminele organisatie die een 'meesterlijk uitgekiend plan' bedacht had, wellicht vanuit het buitenland. David T. (37) en Yosef C. (41) werden veroordeeld tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete. Beide lieten verstek gaan en de rechtbank beval hun onmiddellijke aanhouding. Koba M. (29) kreeg veertig maanden cel en 4.000 euro boete. Voor zijn vader Kachaber M. (47) en zijn kameraad Giorgi K. (29) was drie jaar cel en respectievelijk 4.000 euro en 3.200 euro boete weggelegd. Uit het onderzoek blijkt dat er nog meer mensen bij de kraak betrokken waren, maar zij konden niet geïdentificeerd worden. BNP Paribas Fortis kreeg een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro toegekend voor de materiële schade, het vergoeden van de gedupeerde klanten en de geleden imagoschade

