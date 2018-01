Celstraffen tot zes jaar en 1,3 miljoen euro verbeurdverklaring gevorderd in drugsdossier

Het openbaar ministerie vordert de verbeurdverklaring van 1,3 miljoen euro in een omvangrijk drugsdossier waarin 37 beklaagden vervolgd worden.

Zij hielden zich vooral bezig met cannabisplantages, maar ook met de invoer van hasj. Er werden celstraffen van tien maanden tot zes jaar geëist. Het onderzoek, dat in 2014 van start was gegaan, legde twee organisaties bloot. De ene draaide rond Rachid T. en zijn familie, die uit het Nederlandse Bergen-op-Zoom afkomstig zijn. Zij hadden vier cannabisplantages opgebouwd in Hoboken, Kapellen, Borgerhout en Sint-Niklaas. Ook de organisatie onder leiding van Bahri O., die vanuit het Waasland opereerde, kon aan die laatste plantage gelinkt worden en had nog een tweede plantage in Sint-Niklaas op poten gezet.

Beide groepen waren nog meer plantages in Temse, Hamme en Vilvoorde aan het voorbereiden. Uit afgeluisterde telefoongesprekken bleek volgens de procureur dat Rachid T. zich niet alleen met plantages bezig hield, maar dat hij ook hasj invoerde vanuit Marokko, Spanje en Nederland. Hij zou dat samen met Younes B.E.F. georganiseerd hebben. Koeriers brachten de drugs met hun wagen of per vliegtuig over. Eén van de koeriers werd in november 2014 betrapt met 15 kilo hasj op de luchthaven van Charleroi. Zij werd in Bergen veroordeeld tot veertig maanden cel. In februari 2015 kwam de politie tussen. De drugshandel van de beklaagden zou minstens 1,3 miljoen euro hebben opgebracht. De advocaat van Rachid T. voerde geen betwisting over de plantages, maar wel over de invoer van de hasj en of er hier wel sprake is van een criminele organisatie. Onder de beklaagden bevindt zich ook een Vilvoordse politieagente, die zes maanden cel riskeert voor schending van haar beroepsgeheim. Ze zou opgezocht hebben of iemand geseind stond, maar ontkent dat ze die informatie had doorgegeven. Het proces gaat vrijdag nog verder.