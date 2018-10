Celstraffen tot zes jaar gevorderd voor kluizenkraak in Boerentoren

Het openbaar ministerie heeft vandaag zes jaar cel gevorderd voor Kristof D.R., de vermeende spilfiguur in de kluizenkraak bij de KBC-bank in de Boerentoren, waar voor miljoenen euro's aan cash geld, juwelen, gouden munten en effecten werd buit gemaakt.

Op 8 november 2013 bleken er veertien kluizen in de KBC-bank in de Boerentoren te zijn opengebroken. Negen andere kluizen vertoonden braakschade, maar raakten niet open. De buit was aanzienlijk: 280.000 euro cash geld, voor honderdduizenden euro's aan juwelen en gouden munten, en effecten ter waarde van ruim twee miljoen euro. Kristof D.R., die zelf twee kluizen huurde in de Boerentoren, kwam al snel in het vizier van de speurders. 'Op beelden van de bewakingscamera's was te zien hoe hij op 6 november met een aktetas de bank binnenging en met een grote, gevulde zak weer buiten kwam. Daarin zaten veel meer goederen dan in zijn kluizen pasten', zei procureur Philip Van Tongerloo.

Na zijn bezoek aan de kluizenzaal was Kristof D.R. meteen naar de Goudbank geweest, waar hij voor 72.105 euro aan gouden munten verkocht had. In zijn Range Rover werd ook een gouden munt aangetroffen en bij een huiszoeking werd een aanzienlijke hoeveelheid cash geld in beslag genomen. Het grootste deel van de buit werd echter nooit teruggevonden. Opmerkelijk: Kristof D.R. zat op het moment van de feiten in de cel, onder beperkte detentie. Hij mocht dus overdag de gevangenis verlaten, maar moest zich er 's avonds wel terug aanmelden. In de kluizenzaal werd ook een t-shirt teruggevonden met zijn bloed op en het opschrift: 'You can't arrest me, I'm a rockstar'. 'Typerend voor zijn psychopate persoonlijkheid', zei Van Tongerloo. Kristof D.R. vraagt de vrijspraak.