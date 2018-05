Roma-zigeuners beroven rusthuisbewoners met list : celstraffen tot 7 jaar

Vier Roma-zigeuners uit Nederland hebben van de rechtbank in Antwerpen vandaag celstraffen van vier tot zeven jaar gekregen, omdat ze dertien bewoners van rusthuizen hadden bestolen. Eén van de beklaagden deed zich daarbij als verpleegster voor.

Er werden vooral juwelen en geld ontvreemd. Bij vijf andere slachtoffers bleef het bij een poging. De bende ging altijd op dezelfde manier te werk. Ruscha K. deed zich voor als verpleegster en bracht de bejaarde naar de badkamer voor verzorging. Intussen werd de kamer van het slachtoffer doorzocht door haar handlanger(s).

Tussen juni en oktober 2017 werden diefstallen of pogingen daartoe gepleegd in rusthuizen in Antwerpen, Kapellen, Bornem, Putte, Brecht, Wommelgem, Kontich, Brasschaat en Laakdal. De bende ontvreemdde vooral juwelen en cash geld. Bij een 96-jarige dame die in een rusthuis in Laakdal verbleef, wisten ze op 17 oktober 2017 liefst 30.000 euro buit te maken. Het slachtoffer hield haar geld het liefst dicht bij haar in plaats van op de bank.

Een tiental dagen na die diefstal werd de Volkswagen Polo van Rakech H. tegengehouden in de buurt van hetzelfde rusthuis. Zijn wagen was al meermaals in de buurt van feiten geregistreerd door ANPR-camera's. Hij en zijn kompanen ontkenden aanvankelijk iedere betrokkenheid bij de diefstallen. Een handlanger gaf uiteindelijk toch een vijftal feiten toe, maar zei er meteen bij dat zijn vrouw Ruscha K. de drijvende kracht was. Zij beriep zich op haar zwijgrecht en liet verstek gaan op het proces.

De rechtbank veroordeelde hen beiden tot zeven jaar cel. Voor Ruscha K. werd ook de onmiddellijke aanhouding bevolen. Rakech H. was de chauffeur van de bende en kreeg vier jaar cel. Oliver B., die voor een aantal feiten werd vrijgesproken, vliegt vijf jaar achter de tralies. Drie slachtoffers krijgen in totaal 44.000 euro aan schadevergoedingen toegekend.