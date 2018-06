Celstraffen voor bende die 3,5 ton cocaïne invoerde via de haven

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft celstraffen tot vijftien jaar uitgesproken voor dertien beklaagden die betrokken waren bij de invoer van bijna 3,5 ton cocaïne via de Antwerpse haven.

De drugs zaten verstopt in containers met bananen uit Zuid-Amerika. Bijna een half miljoen euro aan illegale vermogensvoordelen werd verbeurd verklaard. De politie kwam de bende op het spoor omdat ze amateuristisch met haar koopwaar omging. Zo stonden eind 2015 acht koelcontainers met bananen te rotten op kaai 730. Dat wekte argwaan, want één container bananen is al gauw 14.000 euro waard.

Ismail E.G. was op papier de zaakvoerder, maar eigenlijk hadden hoofdbeklaagde Karim A. en zijn schoonbroer Khalid O.H. de touwtjes in handen. Er volgde een gerechtelijk onderzoek met telefoontaps en observaties en dat legde een criminele organisatie bloot, die op grote schaal cocaïne invoerde vanuit Zuid-Amerika.

Op 2 augustus 2016 werd een partij cocaïne van 1.741 kilo onderschept. De lading bananen werd zonder drugs afgeleverd in een loods in Sint-Katelijne-Waver. De verdwenen partij zorgde voor grote zenuwachtigheid en Karim A. werd door de Nederlandse opdrachtgevers ter verantwoording geroepen. Hij besliste daarop om niet langer van de firma JSS gebruik te maken en deed beroep op bouwbedrijf NRC van Hendrik A. uit Hasselt om de bananen in te voeren. Karim A. volgde het volgende cocaïnetransport van 1.757 kilo nauwlettend op, maar ook dat werd op 12 september 2016 onderschept. Een week later volgde een reeks huiszoekingen en werd de bende opgerold. Karim A. werd veroordeeld tot vijftien jaar cel. Khalid O.H. en Hendrik A. vliegen ieder tien jaar achter de tralies en Ismail E.G. kreeg vier jaar cel. Van de achttien beklaagden werden er ook vijf vrijgesproken.