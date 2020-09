Celstraffen voor rivaliserende families in Antwerps drugsmilieu

Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot zes jaar gevorderd tegen vijf jonge mannen die vervolgd worden voor een reeks aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu in het voorjaar van 2019. Het gaat onder meer om het in brand steken van auto's, het beschieten van een woning en het gooien van een granaat in de buurt van Park Spoor Noord.

De feiten kaderen volgens het openbaar ministerie in een conflict tussen rivaliserende clans. De reeks geweldsdelicten begon in de nacht van 5 op 6 maart 2019. Rond 4 uur werd brand gesticht aan een VW Golf in de Biekorfstraat en een BMW in de Rupelstraat in Antwerpen. Diezelfde ochtend werd rond 6.30 uur nog een Renault Clio in brand gestoken in de Emiel Vanderveldestraat in Hoboken. Het openbaar ministerie schrijft de brandstichtingen, die de families F. en E.H. viseerden, toe aan beklaagden Younes B. (24), Mohamed E.F. (23) en Youness E.M. (27).

De feiten leidden tot een tegenreactie, want in de nacht van 7 op 8 maart liet de familie E.H. een granaat ontploffen onder een wagen in de Dijlestraat, waar de ouders van Youness E.M. wonen. De beklaagden reageerden op hun beurt door in de nacht van 11 op 12 maart een woning in de Biekorfstraat te beschieten, waar de familie F. woont.

In de nacht van 15 op 16 maart 2019 lieten ze drie nepgranaten achter voor de woning van de familie E.H. in de Rupelstraat. De beklaagden werden vervolgens opnieuw zelf geviseerd. Aan de woning van Mohamed E.F. in de Pretstraat ontplofte op 18 maart een echte granaat. Zij reageerden daarop een laatste keer door op 19 maart een granaat te gooien naar de woning van de familie F. in de Biekorfstraat. Meerdere gevels en wagens liepen schade op. Op de lepel van de granaat werd een vingerafdruk van Mohamed E.F. gevonden.

Het openbaar ministerie vond de feiten, waarbij geen gewonden vielen, bijzonder verwerpelijk. "Onschuldige burgers worden in de veilige omgeving van hun eigen huis geconfronteerd met oorlogsdaden. Ze worden meegesleurd in een conflict waar ze niets mee te maken hebben en leven in angst en onzekerheid. Dat gecreëerde onveiligheidsgevoel mogen we in onze maatschappij absoluut niet toestaan", zei de procureur.

Dat de feiten kaderden in een oorlog tussen rivaliserende drugsfamilies of clans, werd door de verdediging betwist. "Het gaat eerder over een oorlog tussen bepaalde personen", klonk het.

Verschillende beklaagden ontkenden ook betrokken te zijn bij drugshandel.

Mohamed E.F., die zes jaar riskeert, bekende de granaat in de Biekorfstraat te hebben gegooid, nadat hij zelf slachtoffer was geworden van een granaataanslag. Youness E.M., tegen wie eveneens zes jaar cel werd geëist, gaf toe dat hij de nepgranaten had gegooid "in de hoop om dan zelf met rust te worden gelaten".

De twee overige beklaagden waren in mindere mate betrokken. Jawad B. (18) wordt vervolgd voor drugshandel en was in beeld gekomen omdat hij 1.649 euro op de gevangenisrekening van Younes B. had gestort. Mohamed E.M. (20), de broer van Youness, wordt enkel lidmaatschap van een criminele organisatie aangewreven. Voor beiden werd achttien maanden cel gevorderd.

Vonnis op 16 september.

(Bron: Belga)