Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) start nieuw hoofdstuk onder UZA

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 51-jarige vrouw onwel in een appartement op de bovenste verdieping van een woning in de Jozef Mulsstraat in Merksem. Haar 28-jarige zoon had haar rond 2 uur horen vallen en had haar naar het Jan Palfijnziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat het slachtoffer een CO-intoxicatie had opgelopen. Hierop verwittigde de zoon de brandweer, die inderdaad verhoogde CO-waarden mat in het appartement. De boiler bleek de oorzaak en werd uitgeschakeld. Het appartement werd verlucht. Metingen op de andere verdiepingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de overige bewoners. Ook de zoon liep een lichte CO-intoxicatie op en werd nadien verzorgd.