Certificaat voor echte Italiaanse restaurants, maar hoe herken je die?

Italiaanse restaurants, die vind je overal. Maar hoeveel daarvan zijn échte Italiaanse restaurants? De Italiaanse regering is het moe dat iedereen die pakweg een pizza op de kaart zet, zichzelf Italiaans noemt. En daarom gaat het land over de hele wereld restaurants controleren, en certificaten uitreiken aan de plekken waar je Italiaanse kwaliteit krijgt. Een echte Italiaan in Antwerpen, dat is restaurant Mario in de Kammenstraat. En die ziet zo'n certificaat zeker zitten.